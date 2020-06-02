استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

أجابت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، على خطورة استخدام المكيفات خلال هذه الفترة فى ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا: قائلة «يمكن الابتعاد عن المكيفات هذه الفترة واستبدالها بالمراوح وارتداء ملابس قطنية خفيفة وتناول المرطبات والابتعاد عن السكريات لتمر هذه الفترة بسلام».





وأضافت " شاكر " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن نسبة الرطوبة تسبب الشعور بالحرارة، مشيرة إلى أنه لم يظهر في الخرائط الخاصة بالأرصاد الجوية أي اختلاف فى فصل الصيف هذا العام عن الأعوام الماضية، وهناك انخفاض في نسبة الملوثات على مستوى العالم.





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك توقعات بالتحام ثقب الأذن بسبب انخفاض الملوثات، مشيرة إلى أنه لا بد من دراسات طويلة لمعرفة التأثير على المناخ العام.





وتابعت أنه حتى الآن فإن مصر لم تتعرض للكثير من موجات الحرارة، إلا موجة واحدة كانت فى شهر رمضان وانتهت، متابعة أنه مع بداية شهر الصيف الذى سيبدأ 21 يونيو الحالى سترتفع درجات الحرارة قليلا، ونسبة الرطوبة ستزيد من الإحساس بها بسبب منخفض السودان.





وأوضحت أن موجة الارتفاع فى درجات الحرارة انتهت أمس الاثنين، حيث وصلت درجة الحرارة أمس إلى 36 درجة بالقاهرة، وانخفاضها اليوم عن أمس بفارق 4 درجات لتصل الي 32 درجة.





ولفتت إلى أنه من المفترض أن غدا الأربعاء يكون ذروة موجة الطقس الحار والتى كانت ستصل إلى 40 درجة، إلا أنه من المتوقع أن تسجل غدا 32 درجة، مضيفة أن يوم الخميس سترتفع درجات الحرارة قليلا وستصل إلى 35 درجة، مما تعتبر حول المعدل الطبيعي ولا تسجل كموجة حارة خلال ذلك التوقيت.





ونوهت إلى أنه تم انتهاء الموجة الحارة قبل أن تبدأ وحدث تغيير بالخرائط، لافتة إلى أنه من أجل ذلك يتم عمل الهيئة العامة للأرصاد على مدار اليوم من أجل معرفة أى تغيير بالطقس وإبلاغ المواطنين به.