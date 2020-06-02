الأرصاد: درجات الحرارة غدا تسجل 32 درجة.. وتعلن عن بداية فصل الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موجة الارتفاع فى درجات الحرارة انتهت أمس الاثنين، حيث وصلت درجة الحرارة أمس إلى 36 درجة بالقاهرة، وانخفاضها اليوم عن أمس بفارق 4 درجات.





وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أنه من المفترض أن غدا الأربعاء يكون ذروة موجة الطقس الحار والتى كانت ستصل إلى 40 درجة، إلا أنه من المتوقع أن تسجل غدا 32 درجة.





وأشارت إلى أنه تم انتهاء الموجة الحارة قبل أن تبدأ وحدث تغيير بالخرائط، لافتة إلى أنه من أجل ذلك يتم عمل الهيئة العامة للأرصاد على مدار اليوم من أجل معرفة أى تغيير بالطقس وإبلاغ المواطنين به.





وأوضحت أنه بيوم الخميس سترتفع درجات الحرارة قليلا وستصل إلى 35 درجة، مما تعتبر حول المعدل الطبيعي ولا تسجل كموجة حارة خلال ذلك التوقيت.



