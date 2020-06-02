AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: درجات الحرارة غدا تسجل 32 درجة.. وتعلن عن بداية فصل الصيف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:10 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موجة الارتفاع فى درجات الحرارة انتهت أمس الاثنين، حيث وصلت درجة الحرارة أمس إلى 36 درجة بالقاهرة، وانخفاضها اليوم عن أمس بفارق 4 درجات.


وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أنه من المفترض أن غدا الأربعاء يكون ذروة موجة الطقس الحار والتى كانت ستصل إلى 40 درجة، إلا أنه من المتوقع أن تسجل غدا 32 درجة.


وأشارت إلى أنه تم انتهاء الموجة الحارة قبل أن تبدأ وحدث تغيير بالخرائط، لافتة إلى أنه من أجل ذلك يتم عمل الهيئة العامة للأرصاد على مدار اليوم من أجل معرفة أى تغيير بالطقس وإبلاغ المواطنين به.


وأوضحت أنه بيوم الخميس سترتفع درجات الحرارة قليلا وستصل إلى 35 درجة، مما تعتبر حول المعدل الطبيعي ولا تسجل كموجة حارة خلال ذلك التوقيت.


وتابعت أنه حتى الان فإن مصر لم تتعرض للكثير من موجات الحرارة، إلا موجة واحدة وكانت مستمرة لشهر رمضان وانتهت، متابعة أنه مع بداية شهر الصيف الذى سيبدأ 21 يونيو الحالى سترتفع درجات الحرارة قليلا، ونسبة الرطوبة ستزيد من الإحساس بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل إلى 40 درجة..الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الصيف

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

احذروا .. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن الموجة الحارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ غدا.. فيديو

درجة الحرارة تسجل 34.. الأرصاد: البلاد تشهد موجة حارة اليوم

بداية فصل الصيف.. الأرصاد: 21 يونيو سنشعر بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. فيديو

ترشيحاتنا

ترامب: ضاعت نيويورك وتمزقت إلى إشلاء بسبب عصيان حاكمها لي

البنك التجاري الدولي يعلن وفاة اثنين بسبب كورونا.. وغلق 4 فروع

كنت الوحيد الملتزم بالكمامة والجوانتى.. الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا بعد حضور عزومة

بشرى خير .. مدينة ووهان تؤكد خلو سكانها من فيروس كورونا

شائعة إخوانية .. حقيقة صورة وفاة عامل فى الشارع بسبب كورونا .. فيديو

شفاء ثاني معمر .. عمره 88 عاما وخرج من الحجر الصحي بكفر الدوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. ابتكار أحذية فريدة من نوعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي

لهدف إنساني.. سيدة صماء تصمم كمامات شفافة وتتلقى مئات الطلبات

بالأسود الأنيق .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جديدة