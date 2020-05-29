3 أعراض تثبت الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة جيهان العسال ، أستاذ الأمراض الصدرية فى طب عين شمس: إن هناك بروتوكولا واحدا وضعته وزارة الصحة منذ بداية جائحة فيروس كورونا والذى تم وضعه بواسطة اللجنة العلمية المصرية مكافحة فيروس كورونا المستجد .





وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن هناك بعض الأعراض التى ظهرت منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا وهى أعراض الجهاز التنفسى ولكن بعد ذلك تعددت أشكاله وظهوره بأعراض مختلفة ومنها مشاكل فى القلب ، الكلى ، فقدان حاسة الشم.





وأشارت إلى أن الأطباء فى دول العالم اكتسبوا خبرة بمرور الوقت فى التعامل مع فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالعقاقير الطبية ، ومدة استعمالها وإضافة أدوية مختلفة .





ولفتت الدكتورة جيهان العسال، إلى أن هناك فارقا بين اللقاح والعلاج، مشيرة إلى أن اللقاح تعكف على اكتشافه مصر والعديد من الدول للتطعيم والوقاية من المرض، أما العلاج فتوجد العديد من الأدوية تحت التجربة للوصول لعلاج موحد ضد وباء كورونا.





وتابعت الدكتورة جيهان العسال ، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ، أن هناك أدوية الملاريا تم اتخاذها لعلاج كورونا وثبت فعاليتها، إضافة إلى بعض أدوية الطفيليات التى تم يجرى عليها بعض التجارب فى الوقت الحالى.



