يحمي بنسبة 96%.. مجدى بدران: هذا النوع من الكمامات الأفضل والأوفر

أغلب دول العالم أصبحت تفرض ارتداء أقنعة الوجه عند الخروح من المنزل، مما جعل الكثير يتساءل عن أفضل أنواع الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا.







أوضح الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الكمامة التى هى عبارة عن درع الوجه هى حاجز بلاستيكي شفاف يغطي الوجه.







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وقال بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن غياب الكمامة أو درع حماية الوجه البلاستيكى يزيد من فرص العدوى بفيروس الكورونا.







وأضاف أن درع الوجه البلاستيكى أكثر فعالية من الكمامة، فهو حائط مانع لا يمكن اختراقه باوسطة الفيروسات على الرغم من أن الدراسات على دروع الوجه نادرة، فقد أشارت إحدى دراسات محاكاة السعال إلى أن الدرع يمكن أن يحمى من تعرض الشخص للفيروسات من السعال بنسبة 96٪ عند مسافة أقل من 46 سم.





وأردف أنه يمكن تطهيرها بالمطهرات الطبية أو غسلها بالماء والصابون، وسهلة الاستخدام.







وأكد أن درع الوجه البلاستيكى يمنع نفاذ القطيرات التنفسية خلال العطس والسعال وعند الضحك والحديث.





وأشار إلى أن درع الوجه البلاستيك لا يسبب صعوبة في التنفس، ويساعد على التوقف عن عادة لمس الوجه والأنف والفم والعينين، ويسمح للآخرين برؤية تعابير الوجه وحركة الشفتين، مما يساعد على تسهيل المحادثة، ويفيد فى التواصل مع الأشخاص الصم، ويجب أن يمتد درع الوجه البلاستيكى أسفل الذقن إلى الأمام، وإلى خلف الأذنين من الجانبين.