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توك شو

عضو الحساسية والمناعة: يمكن ارتداء الكمامة القماش عند اتباع الخطوات التالية.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:29 ص
الدكتور مجدى بدران
الدكتور مجدى بدران ،
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إنه لابد من وعى الموطنين بشكل اكبر على اهمية التباعد الاجتماعى، منوها أن المسافة بين الشخص والاخر لا تقل عن متر ونص أو مترين.

وأضاف "بدران"، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية، "خلود زهران"، انه لابد من تجنب الازدحام، ومراعاة فكرة التباعد أمر مهم.

وأشار إلى أن هذا الفيروس لا يستطيع العيش منفردا لذلك ان قام احد الاشخاص بالعطس وهو حامل الى فيروس كورونا يمكن ان ينقل العدوى الى غيره فى حالة إهمال فكرة التباعد الاجتماعى .

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان سقط الفيروس على اى سطح  يستمر فوق هذا السطح ثلاث ايام فقط وبعدها يموت ، منوها الى ان ارتداء الكمامة مهم جدا بشرط ان تكون محكمة من عند الانف والفم .

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان الكمامة القماش  يمكن ارتدائها ولكن عند خلعها لا يمكن ارتدائها مرة أخرى إلا بعد غسلها بالمياه الساخنة والكلور.
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