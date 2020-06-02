عصير طبيعي يحد منها.. باهر السعيد: فيروس كورونا خطر يهدد مرضى الأنيميا

أثار الصيدلي باهر السعيد، ضجة بين رواد التواصل الاجتماعى، بعد تصريحاته الأخيرة بأن فيروس كورونا يعد خطرا على مرضى الأنيميا.

وقال باهر السعيد ان من أسباب الوفيات الناتجة عن كورونا، أن الفيروس يهاجم خلايا الدم الحمراء فيمنع وصول الأكسجين لكل خلايا الجسم .

ونصح السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2 ، مرضى الأنيميا بالإكثار من تناول الحديد؛ لتفادي مضاعفات فيروس كورونا في حال الإصابة به.



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وأشار السعيد إلى أهمية تناول عصير الرمان مع بذور السمسم، كمصدر مهم للحديد، للحد من الأنيميا، حيث يحتوي الرمان على كمية كبيرة من الحديد وكذلك بذور السمسم غني بالبروتين والحديد.