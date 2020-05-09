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مرأة

لمرضى الأنيميا.. أكلة لذيذة تحمي من متاعب الصيام

السبت 09/مايو/2020 - 11:29 م
لمرضى الانيميا ..
لمرضى الانيميا .. أكلة لذيذة تحمي من متاعب الصيام
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الاشخاص من الانيميا خاصة النساء والاطفال وتتسبب في الكثير من الاعراض المزعجة مثل الدوخة والضعف وقلة التركيز مما يجعل الصيام  يشكل صعوبة عليهم.

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وتعد الملوخية من اشهى الاطعمة التى يعشقها كثيرون فهى تمتلك مذاق شهي لا مثيل له ، وتمتلك قدر كبير جدا من الفوائد الصحية.

وذكر موقع " stylecraze" أن الملوخية تحتوى على كمية كبيرة من الحديد مما يزيد من إنتاج كريات الدم الحمراء ويؤدي إلى تحسين الدورة الدموية. 

ويحتاج الجسم إلى الحديد حتى يستطيع ان يحمل الدم الأكسجين وعادة ما يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم او الانيميا.

ويضمن النظام الغذائي الغني بالحديد أن تكون الدورة الدموية في المستوى الأمثل مما يساعد بدوره على الشعور بالنشاط طوال اليوم.
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