هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عدد كبير من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.



الطبق الرئيسى

فتة ملوخية الجمبرى للشيف شربيني

مقادير فتة ملوخية بالجمبري

ملوخية جمبري سمنة

فلفل حار

مرقة

بهارات

ثوم

كزبرة ناشفة

ملح فلفل أسود

أرز أبيض

عيش محمص



طريقة عمل فتة ملوخية بالجمبري

* توضع الملوخية في المرقة

* يضاف عليها ثوم وكزبرة ناشفة وفلفل حار

* يشوح الجمبري بالسمنة البيضاء مع الثوم والكزبرة والبهارت



لعمل الأرز

* يشوح الأرز بالسمنة ثم يضاف الملح والفلفل والماء الساخن ويترك حتى تمام النضج- يقطع العيش ويقلى في الزيت



لعمل الطشة

* يشوح الثوم والكزبرة الناشفة مع السمنة البيضاء

* ثم توضع الطشة على الملوخية



لتجهيز الطبق

* توضع طبقة من الجمبري

* ثم طبقة من الأرز ثم طبقة من العيش المقلي ثم طبقة أخرى من الأرز

* ثم يقلب الطبق وتضاف الملوخية على الوجه وتقدم



الطبق الجانبى

سلاطة خيار وخس لعماد الخشت.

مقادير ​سلاطة خس وخيار

خس خيار

جرجير

عصير ليمون

مستردة

نعناع جاف

زيت زيتون

ملح



طريقة عمل ​سلاطة خس وخيار

* يقطع الخيار والخس والجرجير

* يخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والنعناع الجاف والملح

* يمكن إضافة الزبادي إلى الصوص

* يضاف الصوص إلى السلاطة وتقدم



الحلو:

دونتس لنجلاء الشرشابى

مقادير دونتس

2 كوب ونصف دقيق

معلقة كبيرة خميره فورية

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

1 ونصف معلقة كبيرة سمنة

لبن للعجن

زيت للقلى

سكر بودرة الجناش

2 كوب شكولاتة مجروش

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن

الزينة

فورماسيل

فول سودانى مجروش

طريقة عمل دونتس

* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والفانيليا والبيضة

* تضاف السمنة واللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة ساعة

* تفرد العجينة وتقطع حلقات ويرص فى صينية ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة ½ ساعة

* يقلى الدونتس فى زيت متوسط السخونة



الجناش

* يغلى اللبن مع الزيت على النار

* تضاف الشكولاتة المبشورة إلى خليط اللبن ويقلب الخليط بعيدًا عن النار

* يضاف صوص الجناش إلى الدونتس ويرش الوجه بالفول السودانى المجروش أو الفورماسيل أو يرش وجه الدونتس بالسكر البودرة

* يقدم الدونتس





