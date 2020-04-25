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مرأة

يقوي القلب ويقي من الأنيميا اكتشف فوائد البنجر وطريقة إعداد سلطة المتبل

السبت 25/أبريل/2020 - 08:17 ص
سلطة متبلة البنجر
سلطة متبلة البنجر
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سلطة " متبل البنجر " المغذية التي تقي الجسم من الأنيميا وتساعد فى امتداده بالعديد من الفوائد الصحية 
 
مقادير متبل البنجر

طحينة 
ليمون 
خل 
ثوم مفروم 
بنجر مسلوق 
ملح وفلفل 
زيت زيتون 

طريقة تحضير متبل البنجر

* تخلط الطحينة مع عصير الليمون والثوم المفروم

* ثم يضاف الخل والملح والفلفل وزيت الزيتون

* نقلب جيدا

* يضاف البنجر المسلوق ويقلب جيدا ثم يقدم ​


نعرض لكم فيما يلي أهم 7 فوائد صحية للبنجر، وفقا لما ذكره موقع "readersdigest":

- البنجر يقي من الأنيميا .
- البنجر يعالج الإمساك.
-البنجر يقلل من خطر الخرف.
-البنجر يعزز القدرة على التحمل.
- البنجر يعزز صحة العين.
-يقلل البنجر من خطر الإصابة بأمراض القلب.
-البنجر يحارب السرطان.
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