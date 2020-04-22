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مرأة

بصوص الصويا.. حضري سالمون فيلية فى دقائق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:00 م
طريقة عمل السالمون
طريقة عمل السالمون
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل " سالمون فيليه " بمذاق لا يقاوم وشكله مشهي ومفيد  ،كما ان السالمون يعزز صحة الدماغ ويفيد القلب ويساعد على التخلص من الوزن الزائد .
 
مقادير سالمون فيليه

فيليه 
سالمون 
كوسة حلقات نصف سلقة
ليمون كبير 
سبانخ  طازة
كريمة الطهى 
ثوم 
جنزبيل بودر 
زيت زيتون 
زبدة صويا 
صوص جبنة بارميزان للزينة
بصل اخضر كابرز 
زعتر 
روزمارى للتقديم
شيبسى بطاطا محمرة 


طريقة تحضير سالمون فيليه


* على النار، يشوح الثوم مع السبانخ فى الزبدة

* وتضاف الكريمة

* ترفع من على النار وتخلط مع الكوسة والليمون والجنزبيل والصويا صوص والجبنة البارميزان وزيت الزيتون للحصول على التتبيلة

* ثم يتبل السالمون ويدخل الفرن حتى تمام الطهي

* يزين بالبصل الأخضر وكابرز وزعتر وروزماري

* يقدم ساخنًا مع شيبسي بطاطا محمرة
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