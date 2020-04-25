AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور

السبت 25/أبريل/2020 - 03:40 ص
فوائد تناول البطيخ
فوائد تناول البطيخ
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرفي على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .

كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، وقال أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .

وأوضح " صبرى " أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.
 

وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:

1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط
2-ترطيب البشرة
3- مدر للبول
4- يعتبر منشطا للجسم
5- مطهر للمعدة
6-يقلل من العطش الشديد
7-يقلل الإمساك
8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان
10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط
11-زيادة العملية الجنسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد البطيخ.. للحامل والبشرة

لتحويل جسمك لماكينة حرق.. تناولي هذه الأطعمة للتخسيس

ترشيحاتنا

نسرين أمين تخطف الأنظار بصورة عبر إنستجرام

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

شيخ الأزهر يطالب الأمهات بوضع هذه الآية في المطابخ طيلة شهر رمضان

بفارق 8 أضعاف.. السعودية تتقدم على تركيا في مواجهة كورونا

دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

مريض أم ميت؟.. صورة مسربة لزعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور

بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بمكياج جديد.. هيدى كرم تتألق في هذه الإطلالة