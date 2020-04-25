يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور

بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرفي على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .





كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، وقال أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .





وأوضح " صبرى " أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.





وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:





1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط

2-ترطيب البشرة

3- مدر للبول

4- يعتبر منشطا للجسم

5- مطهر للمعدة

6-يقلل من العطش الشديد

7-يقلل الإمساك

8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان

10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط