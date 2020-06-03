تهديد كبير.. الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأربعاء، من وجود تهديد كبير ينذر بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى إذا لم يتم وقف انتشار الفيروس فسوف يكون الوضع مدمرا.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ، هانز كلوجي، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، لكنها ليست حتمية.





وأضاف كلوجي أن: "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية"​​​.





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وتابع كلوجي قائلا إن الوضع حاليا ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، واستطرد: "ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكوفيد-19".





وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 380 ألف شخص حول العالم أصابت أكثر من 6 ملايين و400 ألف، قد تراجعت بشكل ملحوظ في "أوروبا"، باستثناء بؤر التفشي القوية شرقا.



