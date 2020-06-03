ارتفاع كبير.. الكويت تسجل 1469 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث وصل إجمالي عدد المصاين الذي تماثلوا تماما للشفاء من أعراض المرض إلى 15750 حالة.





ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، سجلت وزارة الصحة اليوم، الأربعاء، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.





وذكرت الوزارة، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن ارتفاع معدل الشفاء بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مبينا ان نسبة الحالات التي تعافت خلال الساعة الأخيرة بلغت ٤٩.٨% من عدد حالات الإصابة الكلية.



