منتخب بلجيكا يعلن غياب لوكاكو عن مواجهة تركيا

أعلن منتخب بلجيكا رسميًا، اليوم الأربعاء، غياب مهاجمه روميلو لوكاكو عن مواجهة تركيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بسبب معاناته من آلام طفيفة في منطقة الورك.

وأوضح المنتخب البلجيكي في بيان رسمي، أن مهاجم نابولي يعاني من انزعاج بسيط في الورك، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام تركيا ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول من البطولة.

ويمثل غياب لوكاكو ضربة لمنتخب بلجيكا، الذي يستعد لمواجهة تركيا في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي ضد تركيا وإيطاليا.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث في جدول ترتيب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني المؤهل لربع النهائي.