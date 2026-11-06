ملك بلجيكا يرفض استقالة رئيس وزرائه

استقبل ملك بلجيكا فيليب ليوبولد ماري رئيس الوزراء "بارت دي ويفر" في القصر الملكي وذلك عقب محادثاته مع رؤساء الأحزاب الخمسة المكونة للائتلاف الحاكم، حيث وقف الملك على رغبة كل منهم في إنجاز المفاوضات المتعلقة بالميزانية في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان صادر عن القصر الملكي في بلجيكا ؛ أكد الجميع مجدداً عزمهم على التوصل إلى اتفاق بشأن مسار مالي متين للسنوات الثلاث المقبلة.

كما حصل الملك من رؤساء الأحزاب الخمسة على تعهد رسمي بأن أحزابهم مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة.

وشدد الملك على ضرورة إيجاد توازن عادل بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، تعهد كل رئيس حزب بإعلاء روح التسوية وتحمل المسؤولية لتحقيق هذه الغاية.

كما قرر الملك رفض استقالة رئيس الوزراء، وطلب منه استئناف المفاوضات حول الميزانية على الفور.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم تقرير جديد للملك يوم الاثنين 16 نوفمبر.