AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لعبة شهيرة لدى الكثير من الأطفال تسبب التسمم والصداع المزمن

الخميس 30/يناير/2020 - 01:31 م
تسمم الطفل
تسمم الطفل
Advertisements
لمياء الياسين

لعبة السلايم من الألعاب الشهيرة التى يقوم العديد من الأطفال باللعب بها، وتصنع من مواد كيميائية سامة تضر بصحة الطفل.

ووفقا لموقع هيلث لاين أن لعبة السلايم عبارة عن عجينة مطاطية ويتم تشكيلها بسهولة.. وتعد أبرز أسباب خطورتها، ما قد تسببه من حساسية الجلد والشفاه، والتى تظهر على شكل التهابات حادة وبعض الحكة، بالإضافة إلى الإصابة فى كثير من الأحيان بحساسية العيون وتهيج الأغشية المخاطية والمحيطة بملتحمة العين والأنف والفم.

ومن الممكن أن تتسبب المركبات الكيماوية التى تتكون منها اللعبة مثل مادة الميثايل فينايل ونيترات الصوديوم والصمغ، الإصابة بالتسمم وبعض الآثار الحادة والمزمنة، ولكن ولا يوجد ما يثبت علميا أنها تسبب الإصابة بأي شكل من أشكال السرطان.

وقد تسبب تلك اللعبة على المدى الطويل الصداع وضعف التركيز.

اقرأ أيضا .. بمكونات من مطبخك.. تخلصي من كل مشاكل الهضم والالتهابات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

طلب إحاطة بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

تصل إلى 3000 جنيه.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن زيادة بدل عدوى الأطباء

بـ ملابس المنزل.. نرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة للجدل

لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

بعد الحادث المأساوي.. زوجة كوبي براينت تخرج عن صمتها بكلمات مؤثرة

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتنصون البسمة من شفاة الأطفال والكبار.. رسالة تخلق حالة خاصة بين جمهور معرض الكتاب

جالسة على البيانو| أول حفل لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو