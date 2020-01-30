لعبة شهيرة لدى الكثير من الأطفال تسبب التسمم والصداع المزمن

لعبة السلايم من الألعاب الشهيرة التى يقوم العديد من الأطفال باللعب بها، وتصنع من مواد كيميائية سامة تضر بصحة الطفل.





ووفقا لموقع هيلث لاين أن لعبة السلايم عبارة عن عجينة مطاطية ويتم تشكيلها بسهولة.. وتعد أبرز أسباب خطورتها، ما قد تسببه من حساسية الجلد والشفاه، والتى تظهر على شكل التهابات حادة وبعض الحكة، بالإضافة إلى الإصابة فى كثير من الأحيان بحساسية العيون وتهيج الأغشية المخاطية والمحيطة بملتحمة العين والأنف والفم.





ومن الممكن أن تتسبب المركبات الكيماوية التى تتكون منها اللعبة مثل مادة الميثايل فينايل ونيترات الصوديوم والصمغ، الإصابة بالتسمم وبعض الآثار الحادة والمزمنة، ولكن ولا يوجد ما يثبت علميا أنها تسبب الإصابة بأي شكل من أشكال السرطان.





وقد تسبب تلك اللعبة على المدى الطويل الصداع وضعف التركيز.

اقرأ أيضا .. بمكونات من مطبخك.. تخلصي من كل مشاكل الهضم والالتهابات