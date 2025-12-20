قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
بداية الحلم الاثنين.. محمد صلاح يجتمع بلاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا 2025

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
هاجر ابراهيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن كواليس استعدادات المنتخب الوطني المصري قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يدخلون المرحلة الحالية بتركيز كبير من أجل الظهور بشكل قوي يعيد ثقة الجماهير.

وأوضح عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب يستعد لخوض ثلاث مواجهات قوية خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي تمثل محطة مهمة في بداية المشوار، رغم التفوق التاريخي للفراعنة.

وأكد الناقد الرياضي أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا كاملًا للمنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة، ومشددًا على أن الاستقرار الفني هو الركيزة الأساسية لتحقيق أي إنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد عصام إلى أن قائد المنتخب محمد صلاح عقد جلسة مغلقة مع عدد من اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل داخل أرض الملعب، وبذل أقصى جهد طوال الـ90 دقيقة، والعمل على مصالحة الجماهير بعد الأداء الذي لم يلبِ الطموحات في الفترة الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني بدأ تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، في ظل حالة من الالتزام والانضباط داخل المعسكر، تعكس رغبة قوية في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

وحول أصعب مواجهات دور المجموعات، أوضح عصام أن مباراة جنوب أفريقيا تمثل التحدي الأكبر للمنتخب، لكنها في الوقت ذاته فرصة حقيقية لقياس تطور الأداء الجماعي للفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بطولة أمم أفريقيا 2025 لا تمثل طوق نجاة بقدر ما تعد بداية جديدة لإعادة بناء المنتخب، في ظل امتلاك الفريق عناصر مميزة في مختلف الخطوط، أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب عدد من اللاعبين المتألقين محليًا وقاريًا، مشيرًا إلى أن نجاح المنتخب مرهون بقدرة الجهاز الفني على خلق حالة من الانسجام الحقيقي بين اللاعبين.

