إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة معه بفندق بالقاهرة الجديدة

أخلت جهات التحقيق سبيل داليا بدر طليقة اللاعب إبراهيم سعيد لاعب المنتخب السابق بعد سماع اقوالها في واقعة مشاجرة نشبت بينهما بفندق بالقاهرة الجديدة.

اتهم لاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد طليقته داليا بدر بتزوير صيغة تنفيذية لحكم نهائي قدمته ضده، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وعلمت طليقة إبراهيم سعيد بتواجده داخل فندق بالقاهرة الجديدة، فتوجهت إلى الفندق وطلبت حضور النجدة وشرطة السياحة، وأفادت بحيازتها صيغة تنفيذية لحكم نهائي، مطالبة بتنفيذه، وخلال تواجدهما داخل الفندق، نشبت مشاجرة بين الطرفين، حيث تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما، فيما اتهم إبراهيم سعيد طليقته بأن الصيغة التنفيذية التي قدمتها مزورة.

تدخلت الأجهزة الأمنية وشرطة السياحة، وتم التحفظ على إبراهيم سعيد وطليقته، واقتيادهما إلى قسم شرطة التجمع الخامس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على محامي داليا بدر، بعد اتهامه بالتشاجر مع إبراهيم سعيد ومساندة موكلته خلال المشاجرة، وتم احتجاز جميع الأطراف داخل قسم الشرطة، وبعرض طليقة إبراهيم سعيد على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.