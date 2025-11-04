لحظة إبهار.. عرض مشاهد لأول مرة من افتتاحية المتحف المصري الكبير

عرضت الشركة المتحدة وميديا هب- سعدي جوهر مشاهد ولقطات خاصة لأول مرة، من احتفالية المتحف المصري الكبير، والتي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، وعدد كبير من قادة ورؤوساء العالم.

وشارك عدد من الفنانين المصريين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، من بينهم النجمة شريهان بعد غياب سنوات، وياسمينا العبد التي حصدت على إشادات واسعة من الجمهور، والسوبرانو شيرين أحمد طارق، وفاطمة سعيد، ونجوم الفقرة الفرعونية الأولى الترحيبية بالوفود الأجنبية: أحمد مالك وهدى المفتي وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي والأبطال الأولمبيين فريال أشرف وأحمد الجندي وفريدة عثمان.



المشاركة الموسيقية في احتفالية المتحف المصري الكبير كانت فريدة ومميزة، حيث قاد المايسترو ناير ناجي أوركسترا أوبرا القاهرة في حفل الافتتاح، بمشاركة أكثر من 120 موسيقيًا وفنانًا من 79 دولة لهذا الحدث يمثل تجسيدًا للتنوع الثقافي والفني، حيث جمع بين الأصالة والحداثة في الموسيقى .

أبرز المشاركين في الموسيقى:

- المايسترو ناير ناجي: قائد الأوركسترا الموسيقية، والذي يُعتبر نموذجًا للفنان المصري القادر على المزج بين الهوية الوطنية والانفتاح العالمي.

- الموسيقار هشام نزيه: قام بوضع الموسيقى التصويرية للحفل، وقدم مقطوعات حصرية تمزج بين الأصالة والحداثة.

- السوبرانو فاطمة سعيد: شاركت في الحفل بغناء فقرة موسيقية خاصة، وهي من أبرز الأصوات النسائية في مجال الأوبرا الكلاسيكية على مستوى العالم ¹ ².

الموسيقى في الافتتاح:

- "أنا المصري": استُخدمت المقطوعة الموسيقية الخالدة للموسيقار سيد درويش أثناء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته للوفود المشاركة في حفل الافتتاح، مما أضاف جوًا من الفخر الوطني والاحتفال.

بالإضافة إلى المخرجين أحمد المرسي ومازن المتجول الذين كانوا مسؤولين عن تصوير المشاهد الخارجية للآثار المصرية بالخارج مثل المسلات في طوكيو وأمريكا وتقديم الفقرة الفرعونية الأولى لحفل الافتتاح التقي قدمها النجوم الشباب والأبطال الأولمبيين.