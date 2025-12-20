أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن الشعب الأوكراني يريد السلام بالفعل، لكن بلاده وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن سيادتها في مواجهة ما وصفه بعدوان عسكري مباشر، مؤكدًا أن الحرب لم تكن خيارًا أوكرانيًا في أي مرحلة.

وأضاف ميلنيك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ماذا حدث؟"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتقادات الموجهة للنظام السياسي في أوكرانيا تتجاهل حقيقة أن البلاد شهدت عمليتين انتخابيتين ديمقراطيتين خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشكيك في الديمقراطية الأوكرانية يعكس رواية سياسية أكثر منه تقييمًا موضوعيًا للواقع.

وأكد مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022 عن ما سُمي بـ«العملية العسكرية الخاصة» كان في حقيقته إعلان حرب صريح على أوكرانيا، موضحًا أن هذا القرار هو الذي أدخل المنطقة في دوامة الصراع، وليس سعي كييف للسلام أو للاستقرار.

وأوضح ميلنيك أن مخاوف روسيا من توسع حلف الناتو لا تبرر استخدام القوة العسكرية، مشددًا على أن أوكرانيا دولة مستقلة لها الحق في اختيار تحالفاتها الأمنية بما يضمن حماية شعبها وأراضيها، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.

وأشار إلى أن تحقيق السلام يتطلب احترام سيادة الدول والقانون الدولي، لافتًا إلى أن أوكرانيا ما زالت منفتحة على أي مسار دبلوماسي جاد ينهي الحرب، شرط أن يقوم على العدالة ووقف العدوان وضمان أمن الشعب الأوكراني.