قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر
أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب
6 عبادات ثوابها عظيم أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تغفل عنها
صدمة للملايين حول العالم.. ترامب يعلّق قرعة الهجرة الأمريكية مؤقتا
بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER
ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟
القيادة المركزية الأمريكية تكشف دور الأردن في ضرب تنظيم داعش بسوريا
القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟
البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة مارمرقس والأنبا بيشوي في دبي
مصطفى بكري: قوات حرس الحدود تساهم في تأمين قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري، مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 20-12-2025 على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

الدولار ثابت

وعلي مدار اليومين الماضيين؛ تعرض الدولار لحالة من الاستقرار بالتزامن تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في مصر

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين داخل الجهاز المصرفي.

استقرار سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ آخر يوم عمل له مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و سايب

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و المصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الركة، أبوظبي التجاري"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد،HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الكويت الوطني،ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر"

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و العربي الافريقي الدولي.

دعم الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.

وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

 وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.

أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار اليوم الجهاز المصرفي إجازة البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

224 منشأة طبية جاهزة للمنظومة الجديدة في كفر الشيخ

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

مشرحة

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

بالصور

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد