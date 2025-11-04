قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

هنا الزاهد
هنا الزاهد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و خطفت هنا الزاهد الأنظار بأطلالة كلاسيكية لافته،مرتدية بدلة باللون البيج ،لتكشف عن جمالها و أناقتها.


وكانت قد حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وقالت هنا الزاهد، :" ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم ".


وتابعت هنا الزاهد :" فيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".

وأوضحت هنا الزاهد:" فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده ".

واكملت هنا الزاهد :"  لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا ".

ولفتت هنا الزاهد :" مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل ".

هنا الزاهد اطلالات النجوم اعمال هنا الزاهد

