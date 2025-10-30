هنا الزاهد تعبر عن فخرها بـ افتتاح المتحف المصري

عبرت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها وفخرها باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام

و شاركت فيديو لها وعلقت عليه قائلة من أمام الأهرامات ": "مصرية وفخورة".

https://www.instagram.com/reel/DQb9jm9DHvQ/?igsh=YnZjMzlxNHBzcnp6

يشارك في الاحتفالية مجموعة من المطربين جميعهم مصريون، إلى جانب 218 عازفاً وكورالاً وراقصاً مصرياً، بالإضافة إلى عدد من الموسيقيين العالميين، تحت قيادة مايسترو مصري، في مشهد فني مبهر يجسد روح الإبداع والتكامل بين الفن المصري الأصيل والفنون العالمية.

وحرص منظمو الحفل على أن يكون جميع المطربين المشاركين مصريين، في حين ينضم بعض العازفين العالميين إلى الأوركسترا بقيادة مايسترو مصري، في لوحة فنية تعكس التنوع والانسجام بين الفن المصري العريق وفنون العالم، تأكيداً على مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي لا نظير له، وهو نفس طاقم العمل الذي قدم حفل المومياوات وطريق الكباش.