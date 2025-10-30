قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

عقب ٤٨ ساعة سيشهد العالم أضخم احتفالية لافتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرابة ٦٠ رئيس دولة وملك وملكة.

وحدد الرئيس السيسي موعد الاحتفال بالمتحف المصري الكبير ليكون يوم ١ نوفمبر القادم، ويحي الحفل فنانين وعازفين على أعلى مستوي.

المتحف المصري الكبير 

ويحتوي المتحف المصري الكبير، على قرابة ٧٥ ألف قطعة أثرية نادرة، تضم كنوز وتماثيل ملكية تشرح حياة المصري القديم في تسلسل زمني.

توت عنخ آمون 

​لأول مرة في التاريخ، ستُعرض مجموعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة في مكان واحده ٥٣٩٨ قطعه فريده 
هذه المجموعة، التي عُثر عليها كاملة في مقبرته عام 1922، هي درة التاج في المتحف.

مركبا الملك خوفو 

 يُعد مركب الملك خوفو (المركب الأولى) الذي تم اكتشافه بجوار الهرم الأكبر، أحد أهم المعروضات التي تؤكد براعة المصريين القدماء.
​متحف مركب خوفو: تم نقل المركب، وهو أقدم وأكبر أثر عضوي خشبي في تاريخ البشرية، بالكامل في عملية هندسية معقدة إلى مبنى مخصص له داخل المتحف الكبير. هذا المبنى مزود بتقنيات متقدمة للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة لضمان حفظ الأخشاب النادرة.

​المركب الثانية: كما سيتمكن الزوار من مشاهدة عملية ترميم وإعادة تجميع قطع مركب خوفو الثانية كجزء من تجربة متحفية تفاعلية. "هنا يلتقي التاريخ بالهندسة المعاصرة".

تمثال الملك رمسيس الثاني 

يقف رمسيس الثاني شامخا لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير، الذى جاء قادما من رحلة آلاف السنين مدينة منف القديمة بميت رهينة بالجيزة، إلي ميدان رمسيس ، لينقل ويستقر في المتحف المصري الكبير. 

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المتحف الجديد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مصر

