زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار، موضحًا أن هذا المبلغ سيُسترد بالكامل خلال عامين فقط من عائدات السياحة بعد افتتاح المتحف رسميًا.

حركة السياحة العالمية

وأوضح حواس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، أن افتتاح المتحف في 1 نوفمبر المقبل سيحدث نقلة غير مسبوقة في حركة السياحة العالمية إلى مصر، متوقعًا أن يشهد المتحف إقبالًا هائلًا من الزائرين بالملايين وطوابير أمام بواباته من مختلف دول العالم.

وأشار وزير الآثار الأسبق إلى أن السياحة في مصر لها مردود مباشر على حياة جميع المواطنين، قائلًا: "مافيش واحد في مصر مش بيستفيد من السياحة".

إنجازًا أثريًا وحضاريًا

وأضاف أن المتحف المصري الكبير لم يحقق فقط إنجازًا أثريًا وحضاريًا، بل أيضًا خلق وعيًا جديدًا بين المصريين بأهمية التراث ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

أعظم حضارة عرفها التاريخ

واختتم حواس تصريحاته قائلًا إن هذا المتحف يجعلنا نفخر بمصر وبأننا على قمة هذا العالم، لأنه يجسد أعظم حضارة عرفها التاريخ ويقدمها للعالم في أكبر وأحدث متحف أثري على وجه الأرض.