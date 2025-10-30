متى يتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور؟ تعرف على الموعد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف النوعية بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيستمر ثلاثة أيام لاستقبال الوفود الرسمية.

وأضاف أشرف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن المتحف المصري الكبير سيكون متاح من يوم 4 نوفمبر المقبل، للجمهور المصري والأجنبي بزيارة المتحف.

وأشار إلى أن كثير من المتاحف العالمية الكبيرة حجزت مقعد داخلها للمتحف المصري الكبير، وعدد من هذه المتاحف في نفس لحظة الافتتاح سيطلقون فاعليات للمشاركة في الاحتفال بالمتحف المصري الكبير.