قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف أبو اليزيد: المتحف المصري الكبير الأكبر للآثار المصرية القديمة في العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد شحتة

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف النوعية بوزارة السياحة والآثار، إن مصر هي الدولة الأعظم ثقافيا وتراثيا في العالم ومن حق مصر أن يكون لديها متحف بحجم المتحف المصري الكبير.

وأضاف أشرف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير نجح قبل ما يبدأ وقبل ما يفتتح، فالعالم كله وكل القنوات والصحف يترقبون افتتاح المتحف، وهذا نجاح في حد ذاته.

وأوضح أننا في انتظار حدث سيؤرخ ما قبله وما بعده، في كيفية الاحتفال وحجم الابهار فيه، منوها أن الدولة المصرية ترصد كل إمكانياتها لهذا الافتتاح.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير الآثار المصرية القديمة مصر السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الإنتوساي

الأجهزة العليا للرقابة تستعرض دورها في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية

خلال اللقاء

رئيس جهاز حماية المنافسة يعقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية

الضبعة النووية

برلماني: تعديل اتفاق الضبعة النووية يعزز الأمان القومي ويؤكد جدية الدولة في بناء اقتصاد طاقة مستدام

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد