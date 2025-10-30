أشرف أبو اليزيد: المتحف المصري الكبير الأكبر للآثار المصرية القديمة في العالم

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف النوعية بوزارة السياحة والآثار، إن مصر هي الدولة الأعظم ثقافيا وتراثيا في العالم ومن حق مصر أن يكون لديها متحف بحجم المتحف المصري الكبير.

وأضاف أشرف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير نجح قبل ما يبدأ وقبل ما يفتتح، فالعالم كله وكل القنوات والصحف يترقبون افتتاح المتحف، وهذا نجاح في حد ذاته.

وأوضح أننا في انتظار حدث سيؤرخ ما قبله وما بعده، في كيفية الاحتفال وحجم الابهار فيه، منوها أن الدولة المصرية ترصد كل إمكانياتها لهذا الافتتاح.