معقبات لا يخيب فاعلهن.. داوم عليها بعد كل صلاة

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية: إن هناك معقبات لا يخيب فاعلهن بعد كل صلاة.

واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كعب بن عُجْرَةَ، عَنْ رسول الله ﷺ؛ قال: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». [أخرجه مسلم].

وقال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عمل عظيم جدا يمحو جميع الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر يساوي الجهاد فى سبيل الله ويساوي الصدقة، ويغفل عنه كثيرون.

عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب

واوضح “عبد الرزاق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك كثير من الناس يغفل عن ختم الصلاة، فمن ختم الصلاة كان له أجر كبير عند الله، وأخذ أجر حج وعمرة وغفر الله ذنوبه.

واستدل على ذلك بما جاء فى الصحيح أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ..).

طريقة ختم الصلاة

1- بعد الانتهاء من التسليم تقول "استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه" 3 مرات

2- ثم تقول “اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ”

3- “اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ”

4- تقرأ أية الكرسي

5- تسبح الله 33 مرة

6- تحمد الله 33 مرة

7- تكبر الله 33 مرة

8- ثم تختم بقول “الله لا الا اله الا هو الحي القيوم، يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير” مرة واحدة، فبذلك تكون أكملت المائة.

يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وتكون بذلك أخذت أجر حج وعمرة تامة .

كيف كان الرسول الكريم يختم الصلاة ؟

وقالت الإفتاء في بيان كيف كان الرسول الكريم يختم الصلاة؟، إنه قد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ولا بأس أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة [قل هو الله أحد، الفلق، الناس] رواه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما".

وعن علي كرم الله وجهه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بإسناد حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.