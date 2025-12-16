علي جمعة: من أراد السلام مع نفسه والكون فليحافظ على الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا كنت تريد أن تكون في سلامٍ مع نفسك، وسلامٍ مع من حولك، وسلامٍ مع الكون؟، فعليك بالحفاظ على الصلاة؛ تجد السلام النفسي. فأقِمِ الصلاة كما أمرك الله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصلاة هي أول تنظيمٍ بينك وبين نفسك، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة».

وأشار إلى أن الصلاة هي أول درجات ذلك العهد، وينبغي على المسلم أن يفهم مراد الله ومراد رسوله من كلامه: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر».

قال العلماء: عَبَّر بالفعل ولم يُعَبِّر بالاسم؛ فلم يقل: “فهو كافر”، بل قال: “فقد كفر”.

فالتعبير بالفعل يفيد التجدد، أما التعبير بالاسم فيفيد الدوام والثبات والاستمرار؛ «كفر» إذن هناك فرصة.

فمن يأتي ويقول: أريد أن أبدأ وأكون على الصراط المستقيم؛ فنقول له: الصلاة.

اسرار للمحافظة على الصلاة

1- ترك كل الأشغال والأعمال والذهاب إلى المسجد فور سماع صوت الآذان.

2- إخلاص نية الصلاة لله، كون ذلك يجعل المُصلي ينال ثواب وأجر الصلاة كاملًا وتُقبَل صلاته.

3- الإكثار من الدعاء ومناجاة الله والتضرع إليه ليساعده على الالتزام بصلاته وتأديتها في مواعيدها: «على المسلم أن يُكثر من ترديد قول الله عز وجل: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

4- تكوين علاقة قوية مع الله، كون ذلك يجعله يذهب لكل صلاة في ميعادها، بل وبقلب مشتاق لمناجاة ربه: «كل ما الشخص تكون له علاقة قوية بربه كل ما هيشتاق أكتر للصلاة».

5- مراقبة المسلم لمواعيد الصلاة، سواء من خلال ضبط منبه على مواعيد الآذان، أو الاتفاق مع أحد أفراد الأسرة.

6- التذكر الدائم لتنبيه الله، بأن مَن يترك الصلاة دون عذر آثمٌ، وأيضًا الانتباه إلى أن أول ما يحاسب اللهُ العبدَ عليه يوم القيامة هو الصلاة: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة.. حديث صحيح».

7- تذكير النفس بأن الصلاة تُنجيه من عذاب النار وغضب الله عليه وتمحو ذنوبه، فضلًا عن كونها مَجلَبةٌ للرزق ودافعة للفقر: «قال الله في كتابه الكريم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ».

8- التذكر الدائم لفضل الصلاة.

9- ترديد عدة أدعية دينية بنية المحافظة على تأدية الصلاة والفروض الخمس في مواعيدها، منها:

- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

- «ربي نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أمين».

- «اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا يارب ياكريم والله اني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة اللهم اني أسألك الهداية يارب العالمين».

- «اللهم اهد تارك الصلاة اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اشرح صدره للحق، اللهم وفقه اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم رده إليك ردا جميلا أمين يارب».

- «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلح لنا أبنائنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يارب العالمين».