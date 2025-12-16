قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: من أراد السلام مع نفسه والكون فليحافظ على الصلاة

الصلاة
الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا كنت تريد أن تكون في سلامٍ مع نفسك، وسلامٍ مع من حولك، وسلامٍ مع الكون؟، فعليك بالحفاظ على الصلاة؛ تجد السلام النفسي. فأقِمِ الصلاة كما أمرك الله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصلاة هي أول تنظيمٍ بينك وبين نفسك، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة».

وأشار إلى أن الصلاة هي أول درجات ذلك العهد، وينبغي على المسلم أن يفهم مراد الله ومراد رسوله من كلامه: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر».

قال العلماء: عَبَّر بالفعل ولم يُعَبِّر بالاسم؛ فلم يقل: “فهو كافر”، بل قال: “فقد كفر”.

فالتعبير بالفعل يفيد التجدد، أما التعبير بالاسم فيفيد الدوام والثبات والاستمرار؛ «كفر» إذن هناك فرصة.

فمن يأتي ويقول: أريد أن أبدأ وأكون على الصراط المستقيم؛ فنقول له: الصلاة.

اسرار للمحافظة على الصلاة

1- ترك كل الأشغال والأعمال والذهاب إلى المسجد فور سماع صوت الآذان.

2- إخلاص نية الصلاة لله، كون ذلك يجعل المُصلي ينال ثواب وأجر الصلاة كاملًا وتُقبَل صلاته.

3- الإكثار من الدعاء ومناجاة الله والتضرع إليه ليساعده على الالتزام بصلاته وتأديتها في مواعيدها: «على المسلم أن يُكثر من ترديد قول الله عز وجل: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

4- تكوين علاقة قوية مع الله، كون ذلك يجعله يذهب لكل صلاة في ميعادها، بل وبقلب مشتاق لمناجاة ربه: «كل ما الشخص تكون له علاقة قوية بربه كل ما هيشتاق أكتر للصلاة».

5- مراقبة المسلم لمواعيد الصلاة، سواء من خلال ضبط منبه على مواعيد الآذان، أو الاتفاق مع أحد أفراد الأسرة.

6- التذكر الدائم لتنبيه الله، بأن مَن يترك الصلاة دون عذر آثمٌ، وأيضًا الانتباه إلى أن أول ما يحاسب اللهُ العبدَ عليه يوم القيامة هو الصلاة: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة.. حديث صحيح».

7- تذكير النفس بأن الصلاة تُنجيه من عذاب النار وغضب الله عليه وتمحو ذنوبه، فضلًا عن كونها مَجلَبةٌ للرزق ودافعة للفقر: «قال الله في كتابه الكريم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ».

8- التذكر الدائم لفضل الصلاة.

9- ترديد عدة أدعية دينية بنية المحافظة على تأدية الصلاة والفروض الخمس في مواعيدها، منها:

- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

- «ربي نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أمين».

- «اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا يارب ياكريم والله اني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة اللهم اني أسألك الهداية يارب العالمين».

- «اللهم اهد تارك الصلاة اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اشرح صدره للحق، اللهم وفقه اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم رده إليك ردا جميلا أمين يارب».

- «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلح لنا أبنائنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يارب العالمين».

الصلاة كيف احافظ على صلاتي المحافظة على الصلاة اسرار للمحافظة على الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: لن نتخلى عن إيران مهما تطورت علاقاتنا مع الولايات المتحدة

مساعدات

أطقم الهلال الأحمر المصري تعمل في ظروف جوية قاسية لإغاثة أهالي غزة

سوريا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد