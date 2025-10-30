مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري بل رسالة حضارية للعالم

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن على المصريين أن يحافظوا على المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه صرح عالمي فريد تم الاستثمار فيه بمجهود ووقت كبيرين، ويضم بين جنباته أعظم حضارة في تاريخ البشرية.

واجهة حضارية متكاملة

وأوضح شاكر خلال لقائه في برنامج "ناسنا" المذاع عبر قناة المحور وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن الدولة المصرية عندما أنشأت المتحف لم تقصِد أن يكون مجرد مكان للزيارة أو لإقامة حفل افتتاح فحسب، بل أرادته واجهة حضارية متكاملة تعكس تطور مصر وقدرتها على صون تراثها وتقديمه للعالم بأحدث الأساليب.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار كبير الأثريين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة لعرض مصر الحديثة في صورتها الأصيلة، من خلال ما تحقق من تطوير شامل في مختلف القطاعات، ليكون المتحف رسالة حضارية تعكس تواصل الماضي المجيد مع الحاضر المتطور.