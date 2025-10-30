قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تزامناً مع الحدث العالمى..مجمع إعلام قنا يناقش مكتسبات افتتاح المتحف المصرى الكبير

ندوة المتحف المصرى الكبير
ندوة المتحف المصرى الكبير
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان " المكتسبات السياحية لافتتاح المتحف المصرى الكبير"، ضمن سلسلة ندوات ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، تزامناً مع افتتاح المتحف المصرى يوم السبت القادم، للتأكيد على أهمية هذا الحدث العظيم، وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وبإشراف الدكتور أحمد يحى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير المجمع، وحاضرت فيها الدكتورة إيمان أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم الآثار والعميد السابق لكلية الآثار بجامعة قنا، وندا مجدى، كبير مشرفى معبد دندرة بمنطقة آثار قنا، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول برامج بالمجمع، وبمشاركة من نقابة السياحيين ومعهد السياحة والفنادق.

وقالت الدكتورة إيمان أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم الآثار والعميد السابق لكلية الآثار بجامعة قنا، إن فكرة المتحف المصرى الكبير ولدت ما بين 1998 حتى 2002 عندما وضع حجر الأساس، وجاء الافتتاح الرسمي في 2025 ليحكى حدوتة أكبر صرح ثقافى وتراثى عرفته البشرية فى التاريخ الحديث، والذى يعد رمزًا لتحول استراتيجي في رؤية مصر لإعادة تعريف مكانتها عالميًا، حيث يربط بين إرث حضاري عظيم وقدرات عصرية في التصميم والإدارة والترويج الدولي. 

وأضافت أبوزيد، بأن افتتاح المتحف الكبير إيذانًا لإشعاع بقعة الضوء الجديدة التى ينتظرها العالم لتضيء سماء الدنيا من نفس المكان الذى طالما بسط ضوءه على الإنسانية -على أرض «منف» – عاصمة مصر الأولى قبل خمسة آلاف عام، أمام هرم «الملك خوفو» العجيبة الوحيدة المتبقية من عجائب الدنيا القديمة، والتى يحفر أحفاد الفراعنة تاريخًا جديدًا لحضارتهم، لتبنى أعظم صرح ثقافى حضارى فى القرن الحادى والعشرين، وأكبر متحف فى تاريخ البشرية، يحتضن تراث وكنوز الأجداد، لتظل رحلة المجد والخلود والأبدية تروي، وتؤكد للدنيا أن مصر ليست مجرد دولة تاريخية، وإنما مصر جاءت ثم جاء التاريخ.

وأوضحت أستاذ ورئيس قسم الآثار والعميد السابق لكلية الآثار بجامعة قنا، بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري، سيكون بمثابة "بيت توت عنخ آمون الجديد"، حيث تُعرض ولأول مرة المجموعة الكاملة لآثار الفرعون الذهبي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، إذ يجمع بين العراقة والتقنيات المتطورة، ويُعد المتحف مؤسسة ثقافية متكاملة تضم قاعات عرض ومناطق ترفيهية وتجارية، وسينما ومركز مؤتمرات ومتحفاً للأطفال، فضلاً عن الموقع الفريد  للمتحف بجوار أهرامات الجيزة يمنحه بعداً بصرياً وتاريخياً استثنائياً، حيث يربط المتحف بالأهرامات عبر ممشى أثري يمتد لمسافة تقارب كيلومترين ونصف، ليتيح للزوار تجربة متكاملة تعيد إحياء روح مصر القديمة في أبهى صورها. 

وأشارت أبوزيد، إلى أن افتتاح المتحف الكبير سوف يحقق مكتسبات عديدة، منها تعزيز مكانة مصر السياحية والثقافية عالميًا، زيادة الإيرادات المتوقعة من السياحة، كما أنه يعكس التطور التكنولوجي في العرض المتحفي، وتقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال عرض كنوز توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة، وإبراز الحضارة المصرية القديمة بشكل مبتكر ويعزز من مكانة مصر كمركز ثقافي رئيسي في المنطقة، إضافة لتعزيز السياحة الدولية وتوقع زيادة تصل إلى 3 ملايين سائح إضافي.

وتابعت أستاذ ورئيس قسم الآثار والعميد السابق لكلية الآثار بجامعة قنا، كما أن هناك مكتسبات فنية وتكنولوجية، منها عرض كنوز توت عنخ آمون: سيتم عرض جميع كنوز الملك توت عنخ آمون "أكثر من 5000 قطعة أثرية" للمرة الأولى، مما يوفر تجربة فريدة للزوار، وتكنولوجيا العرض، حيث يعتمد المتحف على أحدث التقنيات العالمية في عرض القطع الأثرية، مثل الشاشات التفاعلية والواقع المعزز والواقع الافتراضي لتقديم تجربة غامرة للزوار، وتقديم تجربة استثنائية تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا، مع مناطق مخصصة مثل متحف الأطفال للتعرف على التراث المصري.

فيما تناولت ندي مجدي مبارك، كبير مفتشي آثار معبد دندرة بهيئة الآثار المصرية بقنا، دور هيئة الآثار المصرية في صيانة وترميم وحفظ وتسجيل الآثار وكل ما يتعلق بها من مناطق أثرية أو متاحف، وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها، كما تقوم الهيئة بنشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

أضافت كبير مفتشي آثار معبد دندرة بهيئة الآثار المصرية بقنا، بأنه من ضمن المكتسبات لافتتاح المتحف المصري الكبير، زيادة أعداد الزائرين والسياح لمعبد دندرة بمحافظة قنا، حيث من المتوقع زيادة أعداد السياح خلال الفترة القادمة للمتحف الكبير، ما يعود بشكل إيجابى على جميع المناطق السياحية والأثرية بمصر، فضلاً عن رفع قيمة الجنيه وزيادة الدخل القومي، بجانب ما يوفره من فرص عمل، مشيرة إلى أن منطقة آثار قنا برئاسة السيد جاد الرب، مدير المنطقة، بدأت خطة رائدة لتطوير المعبد ليتناسب مع المرحلة القادمة.

قنا مجمع إعلام قنا المتحف المصرى الكبير افتتاح المتحف الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى معبد دندرة

