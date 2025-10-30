جامعة قنا تنهى استعدادها لاستضافة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

أكد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم.

والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى6 نوفمبر 2025 بمقر الجامعة بقنا.



وأوضح رئيس الجامعة على توفير كافة المقومات التنظيمية واللوجستية لإنجاح البطولة، من تجهيز الملاعب والمنشآت بالقرية الأولمبية، إلى توفير فرق الدعم والتحكيم والاستقبال، بما يعكس قدرة الجامعة على استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة عالية، حيث تقام البطولة بمشاركة 16 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا ضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام باعتبارها مقراً للمجلس العربي للأنشطة الطلابية.



وأشار عكاوي إلى أهمية البطولة في تعزيز روح التنافس والتعاون بين طلاب الجامعات، وتأتي ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الأنشطة البدنية إلى جانب الأكاديمية.



وأضاف الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة إلى أنه يشارك في الدورة 16 جامعة مصرية وهي: وزارة التعليم العالي، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، المستقبل، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.

