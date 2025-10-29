قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل
انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا: تجهيز مقار انتخابات مجلس النواب.. وشاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف الكبير.. وافتتاح مبنى إداري بهندسة الأزهر

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتابع جاهزية المراكز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب، وضع شاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير، افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر، إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وسيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى، وتكريم الطالب الفائز بالمركز الثالث عالميا في تصميم المواقع الإلكترونية بماليزيا.

محافظ قنا يتابع جاهزية المراكز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب


 ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التنسيقي الموسع لبحث استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025، بدعوة الناخبين للاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10و11 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى، على أن تجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر القادم في الحالات التي تستلزم ذلك.
 

ووجّه محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.


 

قنا تواكب الحدث العالمي.. شاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير
 

أعلنت محافظة قنا، عن تجهيز عدد من شاشات العرض في الميادين العامة، لبث فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر أن يشهده العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول والشخصيات العالمية، في أجواء من الفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتي بضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الأحداث القومية الكبرى، التي تبرز الوجه المشرق لمصر وتجسد عظمة حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، فرع قنا، الذي يضم قاعة مؤتمرات ومركزًا للاستشارات الهندسية ومكتبة رقمية، في إطار دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة علمية متطورة تعزز من جودة التعليم والبحث العلمي.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يجمع بين تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم وتكريم النماذج المضيئة من طلاب العلم، مؤكدًا أن النصر كان ثمرة إيمان وتخطيط وإصرار، وهي القيم التي ينبغي أن يستلهمها الشباب اليوم لمواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

 

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وسيارة نقل أموال بصحراوى قنا

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل أموال بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل الألمونيوم بنجع حمادى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل الألومنيوم، نتج عنه إصابة أشخاص.

 

محافظ قنا يكرم طالبا فائزا بالمركز الثالث عالميا في تصميم المواقع الإلكترونية بماليزيا

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الطالب مروان تامر محمد، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين "الحديثة سابقا" بقنا، الحاصل على المركز الثالث عالميًا في تصميم المواقع الإلكترونية، ضمن فعاليات المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا AAFFIAT، الذي أُقيم بدولة ماليزيا.

وأعرب محافظ قنا، خلال التكريم عن فخره واعتزازه بالإنجاز المشرف الذي حققه الطالب مروان، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد الصورة المشرقة لأبناء قنا الذين يثبتون تفوقهم في مختلف المحافل الدولية، ويرفعون اسم مصر عاليا في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

