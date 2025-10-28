قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر
افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، فرع قنا، الذي يضم قاعة مؤتمرات ومركزًا للاستشارات الهندسية ومكتبة رقمية، في إطار دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة علمية متطورة تعزز من جودة التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ  قنا، في الاحتفال الذي نظمته الكلية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم أوائل الطلاب المتفوقين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة، والعميد محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم وثائقي من إعداد أسرة “طلاب من أجل مصر” تناول بطولات القوات المسلحة خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

ونقل الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للحضور المشاركين في الاحتفالية، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل ملحمة خالدة في وجدان المصريين لما جسده من معاني العزيمة والإيمان والفداء.

فيما أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن جامعتي قنا والأزهر تعملان بروح تكاملية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، داعيًا الطلاب إلى التحلي بالمسؤولية والانخراط في مسيرة البناء والتنمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يجمع بين تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم وتكريم النماذج المضيئة من طلاب العلم، مؤكدًا أن النصر كان ثمرة إيمان وتخطيط وإصرار، وهي القيم التي ينبغي أن يستلهمها الشباب اليوم لمواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وتمكين الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، داعياً الطلاب إلى الاجتهاد والإتقان في العمل، واستحضار روح أكتوبر في مواجهة التحديات بروح وطنية وعلم ومعرفة.

وأضاف محافظ قنا، أن محافظة قنا تشهد طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات، حيث يجري تنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المزودة ببطاريات تخزين على مستوى العالم بمركز نجع حمادي، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش النيل بطول 1300 متر، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بمشاركة خريجي كلية الهندسة في تنفيذ المشروعات التنموية ضمن رؤيتها نحو "قنا الخضراء المستدامة".

قنا الأزهر الشريف كلية هندسة الأزهر دعم العملية التعليمية نصر أكتوبر العظيم جامعة الأزهر جامعة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد