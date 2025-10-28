محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، فرع قنا، الذي يضم قاعة مؤتمرات ومركزًا للاستشارات الهندسية ومكتبة رقمية، في إطار دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة علمية متطورة تعزز من جودة التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا، في الاحتفال الذي نظمته الكلية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم أوائل الطلاب المتفوقين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة، والعميد محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم وثائقي من إعداد أسرة “طلاب من أجل مصر” تناول بطولات القوات المسلحة خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

ونقل الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للحضور المشاركين في الاحتفالية، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل ملحمة خالدة في وجدان المصريين لما جسده من معاني العزيمة والإيمان والفداء.

فيما أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن جامعتي قنا والأزهر تعملان بروح تكاملية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، داعيًا الطلاب إلى التحلي بالمسؤولية والانخراط في مسيرة البناء والتنمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يجمع بين تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم وتكريم النماذج المضيئة من طلاب العلم، مؤكدًا أن النصر كان ثمرة إيمان وتخطيط وإصرار، وهي القيم التي ينبغي أن يستلهمها الشباب اليوم لمواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وتمكين الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، داعياً الطلاب إلى الاجتهاد والإتقان في العمل، واستحضار روح أكتوبر في مواجهة التحديات بروح وطنية وعلم ومعرفة.

وأضاف محافظ قنا، أن محافظة قنا تشهد طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات، حيث يجري تنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المزودة ببطاريات تخزين على مستوى العالم بمركز نجع حمادي، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش النيل بطول 1300 متر، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بمشاركة خريجي كلية الهندسة في تنفيذ المشروعات التنموية ضمن رؤيتها نحو "قنا الخضراء المستدامة".