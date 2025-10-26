ضبط 400 كجم دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا| صور

أحبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقنا، بقيادة فراج الوحش، رئيس المركز، محاولة تهريب ٤٠٠ كيلو جرامًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة.



شارك في أعمال الحملة، محمود أبوالحسن، مدير إدارة قوص التموينية، طه الحسيني، مدير الرقابة إدارة الرقابة التموينية، وكل من تامر جمال، و بسمة شحاته مفتشي رقابة وتموين، فضلا عن علي أبوالمجد، بمباحث تموين قوص.

وأوضح رئيس مركز ومدينة قوص، بأنه تلاحظ أثناء جولة ميدانية بشوارع المدينة وجود سيارة محمل عليها دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، وبالفحص تبين أن الكمية تم تجميعها بقصد إعادة بيعها مرة أخري بالسوق السوداء، وعلي الفور تم الاتصال بالجهات المعنية للتتولي التحقيقات فى الواقعة.

وأضاف الوحش، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين قوص تواصل حملاتها اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، و أنه لاتتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.



