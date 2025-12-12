نقيب العلاج الطبيعي: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا

أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تواصل جهودها لحماية المهنة وضمان تقديم خدمات علاج طبيعي متخصصة داخل جميع المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن اجتماعا موسعا عقد أمس مع الجهات المختصة أسفر عن توصيات هامة لصالح المهنة.

وأوضح النقيب أن التوصية الرئيسية تقضي بتعيين خريجي العلاج الطبيعي تكليفا مباشرا فى 142 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المستشفيات التى تعانى من نقص أخصائى العلاج الطبيعي، مؤكدا أن بعض المستشفيات رصيدها من الأخصائيين "صفر".

وأشار سامي سعد إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن تقديم الخدمة العلاجية يجب أن يكون على يد متخصصين مؤهلين، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي حقوق المرضى.

وأضاف النقيب أن قريبا سيتم إلغاء عمل 31 دخيلا من خريجي التربية الرياضية الذين كانوا يمارسون العمل داخل مستشفيات جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتصارا كبيرا للمهنة بعد فترة من الجهود المستمرة لمواجهة التعديات وحماية حقوق أخصائيي العلاج الطبيعي.

وأكد على أن النقابة ستواصل متابعة ملف التكليف، والعمل على دعم أعضائها في جميع المستشفيات والجهات الصحية، مشددا على أن حماية المهنة ومكتسبات أعضائها هي أولوية قصوى، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن ممارسة المهنة بشكل قانونى وآمن.