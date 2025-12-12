قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من سلوت بشأن إمكانية مشاركة صلاح مع ليفربول أمام برايتون
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب العلاج الطبيعي: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا

مؤتمر تحدي الإعاقة
مؤتمر تحدي الإعاقة
الديب أبوعلي

أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تواصل جهودها لحماية المهنة وضمان تقديم خدمات علاج طبيعي متخصصة داخل جميع المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن اجتماعا موسعا عقد أمس مع الجهات المختصة أسفر عن توصيات هامة لصالح المهنة.

وأوضح النقيب أن التوصية الرئيسية تقضي بتعيين خريجي العلاج الطبيعي تكليفا مباشرا فى 142 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المستشفيات التى تعانى من نقص أخصائى العلاج الطبيعي، مؤكدا أن بعض المستشفيات رصيدها من الأخصائيين "صفر".

وأشار سامي سعد إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن تقديم الخدمة العلاجية يجب أن يكون على يد متخصصين مؤهلين، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي حقوق المرضى.

وأضاف النقيب أن قريبا سيتم إلغاء عمل 31 دخيلا من خريجي التربية الرياضية الذين كانوا يمارسون العمل داخل مستشفيات جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتصارا كبيرا للمهنة بعد فترة من الجهود المستمرة لمواجهة التعديات وحماية حقوق أخصائيي العلاج الطبيعي.

وأكد على أن النقابة ستواصل متابعة ملف التكليف، والعمل على دعم أعضائها في جميع المستشفيات والجهات الصحية، مشددا على أن حماية المهنة ومكتسبات أعضائها هي أولوية قصوى، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن ممارسة المهنة بشكل قانونى وآمن.

الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي المستشفيات الجامعية خريجي العلاج الطبيعي خريجي التربية الرياضية مستشفيات جامعة عين شمس العلاج الطبيعي أخصائيي العلاج الطبيعي ملف التكليف التكليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

متحدث بلدية غزة: جميع الخيام غرقت بسبب المنخفض الجوي

صورة ارشيفية

غارات إسرائيل على لبنان استهدفت مناطق مفتوحة ولم تُسجل خسائر بشرية

صورة ارشيفية

إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر صدق على تنظيم 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد