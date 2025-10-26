مدير تعليم قنا يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ100 مدرسة

تابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية فى ١٠٠ مدرسة بمحافظة قنا لتنمية مهارات اللغة العربية واستهداف ٤٨٥٥٨ تلميذاً في ٦ إدارات تعليمية واتقانهم القراءة و الإملاء و التعبير من أجل تحقيق طفرة دراسية تعزز دور المؤسسة التعليمية في أداء رسالتها.

رافقه خلالها الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، و محسن خلف الله، مدير التعليم الإبتدائي، وحمودة محمد، موجه عام اللغة العربية.



وتأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من انتظام فعاليات البرنامج بمدرستي الفيصل الابتدائية المشتركة و المعنى الجديدة الإبتدائية التابعتين لإدارة قنا التعليمية وتسخير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجاح البرنامج الذي انطلق اليوم ويستمر إلى نهاية الأسبوع في مرحلته الأولى.





وأثنى الصابر، على دور التوجيه العام للغة العربية والصفوف الأولى في عرض نتائج دقيقة للإختبار القبلي المعد من قبل الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات من أجل رصد الواقع الفعلي و تقويم المستوى عن طريق ١٨٥ موجهاً ومقيما للاختبارات القبلية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن تقديره لإختيار الوزارة محافظة قنا لتطبيق البرنامج في المرحلة الثانية والذي تنظمه فى ١٠ محافظات، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، من أجل تحسين مستوى طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في اللغة العربية.



وأشار الصابر، إلى أنه يتم عقد تدريب أون لاين لكوادر من هيئات التدريس لتنفيذ البرنامج في الشهرين القادمين، منوهاً أن البرنامج معني بتقوية مهارة اللغة العربية كونها أساس وركيزة التعلم ومحور بناء وترسيخ كافة المعارف والعلوم.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية تسير بشكل متواز لتعميم خطط علاجية لتحسين المستوى العلمي لكافة تلاميذ الصفوف الابتدائية من الضعاف وتؤكد على منح درجات الانضباط والتقييم الفعلية.



