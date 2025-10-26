قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متعددة التخصصات.. مناظرة 1732 حالة خلال قافلين طبيتين لجامعة قنا

قوافل جامعة قنا
قوافل جامعة قنا
يوسف رجب

واصلت جامعة قنا، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بمختلف قرى ومراكز محافظة قنا، للوصول إلى المواطنين المستهدفين والأولى بالرعاية الطبية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  بإشراف جمال الزمر، مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلتين طبيتين بقرية عزبة جرمون والبحرى قامولا بمركز نقادة، جرى خلالهما تقديم خدمات طبية ل 1732 حالة متنوعة.


 

القافلة الأولى بقرية عزبة جرمون بقنا، قدمت خدماتها الطبية، وصرف العلاج المجاني إلى ٩٨٩ حالة في كافة التخصصات، بجانب إحالة بعض الحالات للمستشفى الجامعي.
 

فيما قدمت القافلة الثانية بقرية البحرى قامولا التابعة لمركز نقادة خدماتها الطبية من الكشف وصرف العلاج المجاني ل ٧٤٣ حالة في كافة التخصصات، مع تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعي.

تضمنت فعاليات القوافل، على هامش الخدمات الطبية، تقديم ندوات توعية بخطورة ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، نفذها صندوق مكافحة الإدمان بقنا.


قنا جامعة قنا قافلتين طبيتين العلاج المجاني مركز نقادة مكافحة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

السياحة والآثار :ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن السياحية المصرية

ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن الكبري للترويج للمقصد المصري

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربى يتابع مع رؤساء الشركات موقف المشروعات الجارى تنفيذها

مشروع عقارى

20 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع العقارات

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد