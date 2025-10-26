متعددة التخصصات.. مناظرة 1732 حالة خلال قافلين طبيتين لجامعة قنا

واصلت جامعة قنا، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بمختلف قرى ومراكز محافظة قنا، للوصول إلى المواطنين المستهدفين والأولى بالرعاية الطبية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بإشراف جمال الزمر، مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلتين طبيتين بقرية عزبة جرمون والبحرى قامولا بمركز نقادة، جرى خلالهما تقديم خدمات طبية ل 1732 حالة متنوعة.





القافلة الأولى بقرية عزبة جرمون بقنا، قدمت خدماتها الطبية، وصرف العلاج المجاني إلى ٩٨٩ حالة في كافة التخصصات، بجانب إحالة بعض الحالات للمستشفى الجامعي.



فيما قدمت القافلة الثانية بقرية البحرى قامولا التابعة لمركز نقادة خدماتها الطبية من الكشف وصرف العلاج المجاني ل ٧٤٣ حالة في كافة التخصصات، مع تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعي.

تضمنت فعاليات القوافل، على هامش الخدمات الطبية، تقديم ندوات توعية بخطورة ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، نفذها صندوق مكافحة الإدمان بقنا.



