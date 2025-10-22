محافظ قنا يبحث تطوير منظومة النظافة وتعزيز خدمات النقل داخل المراكز

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف النظافة بالمحافظة، باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية ذات الصلة المباشرة بصحة المواطنين وحماية البيئة، وذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد نصر، استشاري شؤون البيئة، وأحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

تضمن الاجتماع استعراض آليات تطوير منظومة النظافة من خلال إعادة تنظيم عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، بما يضمن رفع كفاءة العمل والاستفادة القصوى من عمليات التدوير وإعادة الاستخدام.

وأكد محافظ قنا، أهمية الإسراع في إنشاء المحطات الوسيطة التي تمثل حلقة الوصل بين نقاط التجميع ومواقع المعالجة، مشددا على دورها في الحد من تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة ضمن منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، تسهم في تعزيز الصحة العامة ورضا المواطنين عن مستوى الخدمة.

كما وجه عبدالحليم، رؤساء مراكز فرشوط، أبوتشت، ونجع حمادي بالالتزام بإرسال المخلفات يوميا إلى مصنع نجع حمادي، مع إعداد تقارير تفصيلية تتضمن كميات المخلفات المنقولة وساعات تشغيل المصنع، لضمان المتابعة الدقيقة وقياس كفاءة الأداء.

ودعا محافظ قنا، إلى إعداد خطة متكاملة بكل مركز ومدينة تشمل تحديد المعدات والعمالة وآليات الجمع والنقل وتقسيم المناطق السكنية وفق الاحتياج الفعلي، على أن تعرض الخطط على إدارة المخلفات الصلبة لدراستها واعتماد التمويل اللازم لتنفيذها.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، اقترح المحافظ إبرام عقود شهرية لعمال النظافة مع توفير زي موحد ووسائل حماية شخصية، إلى جانب تقييم دوري للأداء، بما يعزز الانضباط ويرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

كما وجه بإعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلبة لتتولى مسؤوليات الإشراف والتنفيذ بالتعاون مع الوحدات المحلية، مع توفير برامج تدريبية للعاملين وتفويض عناصر بشرية تتولى مسؤولية المنظومة داخل كل مركز.



وشملت التوجيهات أيضا إعداد جدول دوري لمتابعة خطط النظافة بالمراكز، ومراجعة احتياجاتها ميدانيا، مع تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بطرق التخلص السليم من المخلفات وآليات الاستفادة من عملية التدوير.

وعلى هامش الاجتماع، تم التطرق إلى ملف المواصلات داخل المحافظة، حيث أشار المحافظ إلى أن المواطن له الحق في بيئة نظيفة ووسيلة نقل آمنة ومنتظمة، موضحًا أن جهاز النقل البري أعد خطة متكاملة لحل أزمة النقل من خلال طرح خمسة خطوط جديدة بين المراكز، وجارٍ الترسية عليها خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لتوقيع بروتوكولات تشغيل تضمن انتظام الخدمة ووضع تعريفة موحدة، مع تخصيص خط لنقل الطلاب من المواقف إلى الجامعة.

كما دعا محافظ قنا، رؤساء المراكز لتقديم مقترحاتهم لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين كفاءتها، مؤكّدًا أن الهدف هو الوصول إلى خدمة نقل حضارية ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور لحصر مركبات «التوك توك» وترخيصها رسميا، حفاظا على حقوق ملاكها وضمان تنظيم حركة المرور داخل المدن والقرى.



