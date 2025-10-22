سكرتير عام قنا يتابع تنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار التكليفات الرئاسية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا، برئاسة السكرتير العام، بحضور المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

استعرض الاجتماع، موقف التنفيذ الحالي للمبادرة وجهود الوحدات المحلية في التوسع بزراعة الأشجار ضمن المناطق المستهدفة، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.



تضمن اللقاء بحث آليات التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة لتحديد المواقع المناسبة للتشجير وفق الخطة التنفيذية الجارية، مع الالتزام بالدليل الإرشادي الصادر عن وزارة البيئة بشأن اختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة كل منطقة، بما يحقق أقصى استفادة بيئية وجمالية من المبادرة.



وشملت المناقشات التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في أعمال الزراعة والرعاية، من خلال مساهمة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة، إلى جانب تكويد جميع الأشجار المزروعة عبر مديرية الزراعة بتركيب لوحات معدنية تعريفية تتضمن بياناتها العلمية ورقمها التسلسلي، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة أعمال الزراعة والصيانة داخل المحافظة.

وتواصل محافظة قنا، جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» التي تستهدف تعزيز الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.







