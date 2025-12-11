بيراميدز يشارك الإجتماع الترحيبي للفيفا بكأس القارات الثلاث

عقد اليوم، بمقر فندق إقامة نادي بيراميدز في مدينة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الترحيبي ببعثة بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة، من جانب مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لشرح كافة الأمور المتعلقة بالمشاركة في كأس القارات للأندية بقطر.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وشهد الاجتماع الترحيبي شرح كافة الأمور الخاصة بالمشاركة في البطولة، وكافة الأمور الخاصة بالإعلام والتنظيم.