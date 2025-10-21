قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد أعمال التطوير.. محافظ قنا يفتتح مبنى مديرية التموين

مديرية التموين بقنا
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة له، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنا مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، إدارات خدمة المواطنين والحوكمة ومكاتب المديرية المختلفة، لمتابعة سير العمل ومستوى الأداء، مشيدا بحالة الانضباط والتنظيم داخل المبنى الجديد، وما يتيحه من بيئة عمل مناسبة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وعقد عبدالحليم،  اجتماعا مع مديري الإدارات بالمديرية، مؤكدا أن مديرية التموين تعد من المديريات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لما تقدمه من خدمات أساسية تتعلق بتوفير السلع والدعم وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تطوير الأداء داخل المديرية ينعكس بشكل مباشر على المواطن القنائي.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة وجود مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتقييم كفاءة العمل داخل الإدارات المختلفة، مع الالتزام بمبدأ الإتقان والتفاني في أداء المهام، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول جديدة لتطوير منظومة العمل الإداري بما يحقق استفادة حقيقية للمواطن.

وأضاف عبدالحليم، بأن الجميع داخل الجهاز الإداري بالمحافظة أسرة واحدة تعمل من أجل هدف مشترك هو خدمة المواطن، مؤكدا أن أي تقصير في أداء المهام يؤثر على الدولة بأكملها، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الإدارات لتحقيق المصلحة العامة.

وأعلن محافظ قنا، عن مبادرة جديدة لتكريم الموظفين المتميزين في مختلف المديريات عقب كل اجتماع للمجلس التنفيذي بالمحافظة، وذلك تقديرا لجهودهم وتحفيزا لباقي العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، باعتبار التكريم وسيلة فاعلة لترسيخ قيم التميز والانتماء الوظيفي.

و أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن أعمال التطوير تم تمويلها بالكامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و780 ألف جنيه.
 

قنا مديرية التموين وزارة التموين خدمة المواطنين المواطن القنائي

الذهب

الذهب

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
الفتيس العمودي
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
هشام وليلى والتسمم

