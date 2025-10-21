بعد أعمال التطوير.. محافظ قنا يفتتح مبنى مديرية التموين

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة له، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنا مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، إدارات خدمة المواطنين والحوكمة ومكاتب المديرية المختلفة، لمتابعة سير العمل ومستوى الأداء، مشيدا بحالة الانضباط والتنظيم داخل المبنى الجديد، وما يتيحه من بيئة عمل مناسبة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وعقد عبدالحليم، اجتماعا مع مديري الإدارات بالمديرية، مؤكدا أن مديرية التموين تعد من المديريات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لما تقدمه من خدمات أساسية تتعلق بتوفير السلع والدعم وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تطوير الأداء داخل المديرية ينعكس بشكل مباشر على المواطن القنائي.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة وجود مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتقييم كفاءة العمل داخل الإدارات المختلفة، مع الالتزام بمبدأ الإتقان والتفاني في أداء المهام، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول جديدة لتطوير منظومة العمل الإداري بما يحقق استفادة حقيقية للمواطن.

وأضاف عبدالحليم، بأن الجميع داخل الجهاز الإداري بالمحافظة أسرة واحدة تعمل من أجل هدف مشترك هو خدمة المواطن، مؤكدا أن أي تقصير في أداء المهام يؤثر على الدولة بأكملها، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الإدارات لتحقيق المصلحة العامة.

وأعلن محافظ قنا، عن مبادرة جديدة لتكريم الموظفين المتميزين في مختلف المديريات عقب كل اجتماع للمجلس التنفيذي بالمحافظة، وذلك تقديرا لجهودهم وتحفيزا لباقي العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، باعتبار التكريم وسيلة فاعلة لترسيخ قيم التميز والانتماء الوظيفي.

و أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن أعمال التطوير تم تمويلها بالكامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفذتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و780 ألف جنيه.

