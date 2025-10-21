أخبار قنا| افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة.. وعميدان جديدان لكليتى التربية والآداب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد إحلالها وتجديدها، تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية بقنا، مديرية التربية والتعليم تؤكد بأنه لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور عصام والدكتور وحيد عميدان لكليتى التربية والآداب بجامعة قنا.



بعد إحلالها وتجديدها.. افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة بقنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح الاثنين، محطة مياه العيايشا المدمجة بمركز قوص، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي ورفع كفاءتها، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن هذا المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتعد محطة العيايشا إحدى المحطات الحيوية التي أنشأتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بطاقة إنتاجية ٦٠ لترا في الثانية، لتخدم نحو ٣٠ ألف نسمة من أهالي المنطقة والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه.





تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية في قنا

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، فى إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.



تعليم قنا: لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس

شدد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تحري الدقة التامة والتسجيل الفعلي للغياب، لافتاً إلى أن تسجيل المتغيبين كحضور خطأ قانوني ومجتمعي لا ينبغي التهاون فيه ومجاملة الطلاب.

وأشار الصابر، إلى تكليف الشئون القانونية و المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة بمراجعة الإنذارات المرسلة وقرارات الفصل للغياب المستمر سعياً لتحقيق الانضباط بالمدرسة.



بقرار جمهورى.. عصام ووحيد عميدان لكليتى التربية والآداب بجامعة قنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من: الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، عميدًا لكلية الآداب، والدكتور عصام علي الطيب، عميدًا لكلية التربية بجامعة قنا.

وقدم رئيس جامعة قنا، التهنئة للعميدين بصدور القرار الجمهورى، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، ومواصلة الجهود للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يعزز مكانة جامعة قنا ضمن الجامعات المصرية الرائدة.

بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

شهدت شوارع محافظة قنا، خلال الفترة الأخيرة، انتشار ملحوظ للكلاب الضالة، نتج عنه تعريض حياة الكثير من المواطنين وخاصة الأطفال للمخاطر، وكان أخرها وفاة طفل بأزمة قلبية أثناء محاولته الهروب من كلب ضال فى أحد قرى قنا.



انتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للانتباه، دفع محافظة قنا لعقد اجتماع لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنسانى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.