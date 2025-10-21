قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة.. وعميدان جديدان لكليتى التربية والآداب

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد إحلالها وتجديدها، تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية بقنا، مديرية التربية والتعليم تؤكد بأنه لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور عصام والدكتور وحيد عميدان لكليتى التربية والآداب بجامعة قنا.
 

بعد إحلالها وتجديدها.. افتتاح محطة مياه العيايشا المدمجة بقنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح الاثنين، محطة مياه العيايشا المدمجة بمركز قوص، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي ورفع كفاءتها، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن هذا المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

 وتعد محطة العيايشا إحدى المحطات الحيوية التي أنشأتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بطاقة إنتاجية ٦٠ لترا في الثانية، لتخدم نحو ٣٠ ألف نسمة من أهالي المنطقة والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه.

 

تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية في قنا

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، فى إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.
 

تعليم قنا: لا تهاون في إثبات حضور المتغيبين بالمدارس

شدد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تحري الدقة التامة والتسجيل الفعلي للغياب، لافتاً إلى أن تسجيل المتغيبين كحضور خطأ قانوني ومجتمعي لا ينبغي التهاون فيه ومجاملة الطلاب.

وأشار الصابر، إلى تكليف الشئون القانونية و المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة بمراجعة الإنذارات المرسلة وقرارات الفصل للغياب المستمر سعياً لتحقيق الانضباط بالمدرسة.
 

بقرار جمهورى.. عصام ووحيد عميدان لكليتى التربية والآداب بجامعة قنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من: الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، عميدًا لكلية الآداب، والدكتور عصام علي الطيب، عميدًا لكلية التربية بجامعة قنا.

وقدم رئيس جامعة قنا، التهنئة للعميدين بصدور القرار الجمهورى، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، ومواصلة الجهود للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يعزز مكانة جامعة قنا ضمن الجامعات المصرية الرائدة.

بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

شهدت شوارع محافظة قنا، خلال الفترة الأخيرة، انتشار ملحوظ للكلاب الضالة، نتج عنه تعريض حياة الكثير من المواطنين وخاصة الأطفال للمخاطر، وكان أخرها وفاة طفل بأزمة قلبية أثناء محاولته الهروب من كلب ضال فى أحد قرى قنا.
 

انتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للانتباه، دفع محافظة قنا لعقد اجتماع لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنسانى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قنا أخبار قنا محطة مياه العيايشا مركز قوص صندوق الشكاوى تعليم قنا جامعة قنا الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

أحداث متنوعة

أخبار أسوان.. إزالة للتعديات ومتابعة للأسعار واستعدادات بأبوسمبل لتعامد الشمس

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 21-10-2025

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد