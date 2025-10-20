بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

شهدت شوارع محافظة قنا، خلال الفترة الأخيرة، انتشار ملحوظ للكلاب الضالة، نتج عنه تعريض حياة الكثير من المواطنين وخاصة الأطفال للمخاطر، وكان أخرها وفاة طفل بأزمة قلبية أثناء محاولته الهروب من كلب ضال فى أحد قرى قنا.

انتشار ملفت للكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للانتباه، دفع محافظة قنا لعقد اجتماع لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جرى تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبدأت أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى "شلتر" للكلاب الضالة بمدينة قنا.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري.

جمعيات الرفق بالحيوان

تناول الاجتماع دراسة إنشاء وتجهيز "شلتر" ملجأ للحيوانات، في منطقة بعيدة عن الكتل السكنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، بما يضمن توفير بيئة آمنة للحيوانات ورعاية صحية مناسبة، مع الحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية.

كما تم بحث إطلاق برنامج شامل لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين وكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، للحد من تكاثرها والوقاية من الأمراض، ضمن جهود المحافظة لتحسين الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة.



تحديد موقع مناسب للمأوى

ووجه السكرتير العام لمحافظة، بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.

أشار علام، إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.

