عمرو أديب: ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير سيروا العجب العجاب
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

كلاب ضالة
كلاب ضالة

شهدت شوارع محافظة قنا، خلال الفترة الأخيرة، انتشار ملحوظ للكلاب الضالة، نتج عنه تعريض حياة الكثير من المواطنين وخاصة الأطفال للمخاطر، وكان أخرها وفاة طفل بأزمة قلبية أثناء محاولته الهروب من كلب ضال فى أحد قرى قنا.

انتشار ملفت للكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للانتباه، دفع محافظة قنا لعقد اجتماع لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جرى تشكيل لجنة برئاسة  اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، للحد من ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبدأت أعمالها الميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مأوى "شلتر" للكلاب الضالة بمدينة قنا.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري.

جمعيات الرفق بالحيوان

تناول الاجتماع دراسة إنشاء وتجهيز "شلتر" ملجأ للحيوانات، في منطقة بعيدة عن الكتل السكنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، بما يضمن توفير بيئة آمنة للحيوانات ورعاية صحية مناسبة، مع الحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية.

كما تم بحث إطلاق برنامج شامل لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين وكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، للحد من تكاثرها والوقاية من الأمراض، ضمن جهود المحافظة لتحسين الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة.
 

تحديد موقع مناسب للمأوى

ووجه السكرتير العام لمحافظة، بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب لإنشاء المأوى، والانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو الحد من مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين، إلى جانب تجسيد مفهوم الرفق بالحيوان من خلال توفير بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة داخل المأوى.

أشار علام، إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة محافظة قنا للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس رؤية الدولة في إدارة الملفات المجتمعية والخدمية بطريقة مستدامة وإنسانية.
 

