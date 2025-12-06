بعد نشر الواقعة في صدى البلد.. ضبط طالب تعدى على زميله بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بموقع صدى البلد تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (طالب "مصاب بجروح وكسور" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (سلاح أبيض)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينهما لسابقة تعدى المُبلغ بالضرب على شقيقته لنهرها له عقب معاكسته صديقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





