جنوب إفريقيا .. مقـ.ـتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في إطلاق نار في بريتوريا

وقع حادث إطلاق نار داخل حانة غير مرخصة في بلدة سولسفيل غرب العاصمة بريتوريا في جنوب إفريقيا، و أعلنت الشرطة مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، كما أصيب 14 شخصا آخرون بجروح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب بيان الشرطة.

تزايد معدلات العنف المسلح في جنوب أفريقيا

تأتي هذه الجريمة الدامية وسط قلق متزايد من تفاقم معدلات العنف المسلح في جنوب أفريقيا، التي تسجل واحدة من أعلى نسب جرائم القتل في العالم.

وقالت السلطات إن الأطفال الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاما، مؤكدة فتح تحقيق واسع في الحادث، بينما تجري عمليات بحث عن ثلاثة مشتبه بهم يعتقد أنهم نفذوا الهجوم في وقت مبكر من صباح السبت.

و في ذات السياق، وثقت الشرطة أكثر من 26 ألف جريمة قتل خلال عام 2024، بمعدل يتجاوز 70 جريمة قتل يوميا، ما يعكس التحديات الأمنية العميقة التي تواجهها البلاد.