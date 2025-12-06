عزة مصطفى: مصر كانت حاضرة وبقوة في الفيلم التسجيلي لإنجازات ترامب

قالت الإعلامي عزة مصطفى، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة فيفا للسلام.

وأضافت عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن حفل الفيفا عرض فيلما تسجيليا أثناء تكريم دونالد ترامب، يعرف الناس بإنجازات ترامب والذي بسببها تم منحه جائزة فيفا للسلام.

وذكرت أن الفيلم التسجيلي حضرت فيه مصر وبقوة ورئيسها عبد الفتاح السيسي، حيث أبرز الفيلم لقطات من قمة شرم الشيخ للسلام للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

واكدت أن مصر والقيادة السياسية كانت حاضرة وبقوة على مستوى العالم وبوضوح في الفيلم التسجيلي لإنجازات ترامب.,