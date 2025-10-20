بقرار جمهورى.. عصام ووحيد عميدان لكليتى التربية والآداب بجامعة قنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من: الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، عميدًا لكلية الآداب، والدكتور عصام علي الطيب، عميدًا لكلية التربية بجامعة قنا.

وقدم رئيس جامعة قنا، التهنئة للعميدين بصدور القرار الجمهورى، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، ومواصلة الجهود للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يعزز مكانة جامعة قنا ضمن الجامعات المصرية الرائدة.

جدير بالذكر، أن عمادة كلية الآداب بقنا، تقدم لها كل من: الدكتور صلاح سليم طايع، والدكتور صلاح أبوالوفا العادلي، والدكتور وحيد الدين طاهر، والدكتور حمادة أحمد علي، والدكتور علاء الدين بهي الدين علاء الدين، والدكتور ابراهيم محمد رشاد.

فيما تقدم لعمادة كلية التربية بقنا كل من: الدكتور حجاج غانم أحمد، والدكتور محمد صبري الأنصاري، والدكتور عماد شوقي ملقي، والدكتور خالد سعد سيد، والدكتور عصام علي الطيب.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن اليوم الاثنين، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.