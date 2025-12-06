إلهام وجدي تنضم إلى مسلسل "حكاية نرجس" في رمضان 2026

انضمت الفنانة إلهام وجدي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "حكاية نرجس" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، لتشارك في بطولة العمل إلى جانب النجمة ريهام عبد الغفور.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من الفنانين، منهم:

حمزة العيلي ، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا،

إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف التي تعطي الحكاية طابعًا مختلفًا.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة تُصور بوتيرة مكثفة من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني المقبل، حيث يعمل فريق العمل على مدار ساعات طويلة لإنهاء التصوير في الوقت المحدد.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون العمل من أبرز الحكايات في رمضان 2026