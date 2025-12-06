قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
تقارير إعلامية: الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول آمن للمساعدات بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام وجدي تنضم إلى مسلسل "حكاية نرجس" في رمضان 2026

الفنانة إلهام وجدي
الفنانة إلهام وجدي
أوركيد سامي

انضمت الفنانة إلهام وجدي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "حكاية نرجس" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، لتشارك في بطولة العمل إلى جانب النجمة ريهام عبد الغفور.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من الفنانين، منهم:
حمزة العيلي ، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، 
إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف التي تعطي الحكاية طابعًا مختلفًا.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة تُصور بوتيرة مكثفة من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني المقبل، حيث يعمل فريق العمل على مدار ساعات طويلة لإنهاء التصوير في الوقت المحدد.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون العمل من أبرز الحكايات في رمضان 2026

إلهام وجدي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسى بعد تطويره

اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية

القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد

وزير السياحة والآثار

على هامش مؤتمر اتحاد منظمي الرحلات USTOA.. وزير السياحة يلتقي قيادات كنسية في أمريكا

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد