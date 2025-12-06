جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه

في حادث مأساوي هز مشاعر أهالي بورسعيد، لقي الطفل زياد محمد محمد حامد، البالغ من العمر 11 عامًا، مصرعه مساء أمس بعد أن اصطدمت به إحدى المعديات نتيجة عطل فني أثناء جلوسه على رصيف المرفق.

خرج زياد في نزهة بسيطة مع أصدقائه، قبل أن يتحول اليوم إلى فاجعة أدمت قلوب الجميع، بعدما تسببت قوة الاصطدام في إصابته بنزيف داخلي وكسور خطيرة أودت بحياته رغم نقله إلى المستشفى.

مشاركة رجال هيئة قناة السويس في الجنازة

مشاركة رجال هيئة قناة السويس

شارك رجال هيئة قناة السويس في جنازة الطفل زياد محمد محمد حامد، الذي توفي بعد الحادث المأساوي.

وأعرب رجال الهيئة عن بالغ حزنهم لما أصاب أسرة الطفل، مؤكدين أن مصاب الأسرة هو مصاب لكل أبناء بورسعيد، وأن زياد “ابن الجميع”.



تفاصيل الحادث

كان الطفل زياد، البالغ من العمر 11 عامًا، قد خرج مع أصدقائه للتنزه والتقاط بعض الصور في منطقة بورفؤاد.

وبعد انتهاء جولتهم، قرر أصدقاؤه شراء عصير، بينما أخبرهم زياد بأنه سيبقى في مكانه في انتظارهم.

وخلال جلوسه على أحد المقاعد قرب المعدية، تحركت المعدية بشكل مفاجئ نتيجة خلل فني، واصطدمت بجسده، متسببة في كسور بالضلوع ونزيف داخلي خطير.

تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، ولكنه كان قد توفي.

لحظات الفاجعة

شهدت المستشفى لحظات من الألم القاسي، إذ وصل والد زياد في حالة ذهول، سائلاً:

“يعني إيه معدية تخبط ابني؟ هو كان ماشي على المياه؟ طلعت له إزاي؟”

أما والدته فقد انهارت وهي تناديه: “قوم ياابني… قوم يازياد”قبل أن تسقط من شدة الصدمة





صدى واسع على السوشيال ميديا

أثار رحيل الطفل زياد موجة واسعة من التعاطف والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت الصفحات بعشرات التعليقات التي حملت ألمًا وصدمة.

عبر كثيرون عن حزنهم العميق، مؤكدين أن ما حدث “وجع قلب بورسعيد كلها”، بينما دعا آخرون إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب الخلل الفني الذي تسبب في الحادث.

وكتب بعض المتابعين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أن شاء الله وان لله وان اليه راجعون.

انا كنت وقفه وشفت المنظر وجع قلبي هوا مكنش حاطط سماعه ولا حاجه يا جماعه كان واقف عادي وجاي يجري ملحقش اتخبط وكذا حدد عايز يعمل اسعافات أوليه بس الأمن الي كان واقف ومرداش ان حد يجي جمبه والولد اتوفا ف الحال ربنا يرحمه ويصبر اهله وياريت نهتم شويا وكفايه اهمال لان اكيد زياد مش اول ولا اخر واحد يتصاب بسبب المعديه ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر اهلك

ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين

لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار ربنا ويصبر امه ويربط علي قلبها لله الأمر من قبل ومن بعد

ارجو تعويض أهله ولو بمبلغ مالي محترم .

وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته .

والاهمال برضو اللي تسبب في وفاة يوسف هو قدر ربنا وقضاءه وقدره ونعم بالله بس لازم نبعد عن الاهمال ده شويه ونراعي ربنا في كل شي حرام اطفال زي الورد يروحو في غمضة عين والسبب الاهمال

لازم القضاء ياخذ مجراه