قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه

الطفل زياد محمد
الطفل زياد محمد
رنا أشرف

في حادث مأساوي هز مشاعر أهالي بورسعيد، لقي الطفل زياد محمد محمد حامد، البالغ من العمر 11 عامًا، مصرعه مساء أمس بعد أن اصطدمت به إحدى المعديات نتيجة عطل فني أثناء جلوسه على رصيف المرفق.

خرج زياد في نزهة بسيطة مع أصدقائه، قبل أن يتحول اليوم إلى فاجعة أدمت قلوب الجميع، بعدما تسببت قوة الاصطدام في إصابته بنزيف داخلي وكسور خطيرة أودت بحياته رغم نقله إلى المستشفى.

مشاركة رجال هيئة قناة السويس في الجنازة 

مشاركة رجال هيئة قناة السويس

شارك رجال هيئة قناة السويس في جنازة الطفل زياد محمد محمد حامد، الذي توفي بعد الحادث المأساوي.

وأعرب رجال الهيئة عن بالغ حزنهم لما أصاب أسرة الطفل، مؤكدين أن مصاب الأسرة هو مصاب لكل أبناء بورسعيد، وأن زياد “ابن الجميع”.


تفاصيل الحادث

كان الطفل زياد، البالغ من العمر 11 عامًا، قد خرج مع أصدقائه للتنزه والتقاط بعض الصور في منطقة بورفؤاد. 

وبعد انتهاء جولتهم، قرر أصدقاؤه شراء عصير، بينما أخبرهم زياد بأنه سيبقى في مكانه في انتظارهم.

وخلال جلوسه على أحد المقاعد قرب المعدية، تحركت المعدية بشكل مفاجئ نتيجة خلل فني، واصطدمت بجسده، متسببة في كسور بالضلوع ونزيف داخلي خطير.

تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، ولكنه كان قد توفي.

لحظات الفاجعة

شهدت المستشفى لحظات من الألم القاسي، إذ وصل والد زياد في حالة ذهول، سائلاً:

يعني إيه معدية تخبط ابني؟ هو كان ماشي على المياه؟ طلعت له إزاي؟

أما والدته فقد انهارت وهي تناديه: قوم ياابنيقوم يازيادقبل أن تسقط من شدة الصدمة


صدى واسع على السوشيال ميديا

أثار رحيل الطفل زياد موجة واسعة من التعاطف والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت الصفحات بعشرات التعليقات التي حملت ألمًا وصدمة.

عبر كثيرون عن حزنهم العميق، مؤكدين أن ما حدث “وجع قلب بورسعيد كلها”، بينما دعا آخرون إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب الخلل الفني الذي تسبب في الحادث.

وكتب بعض المتابعين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أن شاء الله وان لله وان اليه راجعون.

انا كنت وقفه وشفت المنظر وجع قلبي هوا مكنش حاطط سماعه ولا حاجه يا جماعه كان واقف عادي وجاي يجري ملحقش اتخبط وكذا حدد عايز يعمل اسعافات أوليه بس الأمن الي كان واقف ومرداش ان حد يجي جمبه والولد اتوفا ف الحال ربنا يرحمه ويصبر اهله وياريت نهتم شويا وكفايه اهمال لان اكيد زياد مش اول ولا اخر واحد يتصاب بسبب المعديه ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر اهلك

ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين

لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار ربنا ويصبر امه ويربط علي قلبها لله الأمر من قبل ومن بعد

ارجو تعويض أهله ولو بمبلغ مالي محترم .

وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته .

والاهمال برضو اللي تسبب في وفاة يوسف هو قدر ربنا وقضاءه وقدره ونعم بالله بس لازم نبعد عن الاهمال ده شويه ونراعي ربنا في كل شي حرام اطفال زي الورد يروحو في غمضة عين والسبب الاهمال

لازم القضاء ياخذ مجراه

وفاة الطفل زياد محمد ضحية المعدية بورسعيد جنازة الطفل زياد محمد هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يوضح أنواع الحريات في الإسلام .. فيديو

بالصور

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد